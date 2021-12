Hand aufs Herz: Wie oft habt ihr dieses Jahr den Satz gehört „Es kommen ja kaum gute Spiele raus“? Oder ihn sogar selbst gesagt? In Bezug auf große Blockbuster-Produktionen mag er in gewisser Weise tatsächlich stimmen. Aber abseits des Mainstreams war 2021 ein ganz vorzüglicher Jahrgang für Indie-Spiele und kreative Geheimtipps. Wir zeigen euch die heimlichen wahren Spiele des Jahres.

Platz 13: Chorus

Das Weltraum-Actionspiel Chorus geht das Genre der Raumschiff-Ballereien frisch und anders an als seine „großen Brüder“ wie Elite Dangerous oder Star Wars: Squadrons – nämlich nach Vorbild von Open-World-Abenteuern. Als Pilotin in einem interstellaren Konflikt erkundet ihr die offene Spielwelt eines riesigen Asteroidengürtels, entdeckt dabei Raumstationen und versteckte Minenanlagen und absolviert Haupt- und Nebenmissionen, um mit den so erhaltenen Belohnungen euer Schiff immer weiter zu verbessern. Das Herzstück des Spiels bilden natürlich die Kämpfe, die sich dank Third-Person-Perspektive rasant und elegant anfühlen und in denen ihr mit den innovativen telekinetischen Fähigkeiten eurer Heldin über mächtige taktische Möglichkeiten verfügt.