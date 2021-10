Manche Trailer geraten schnell in Vergessenheit. Andere erfüllen lediglich ihren Zweck und bewerben das entsprechende Spiel. Wieder andere lassen den berühmten Hype-Train abfahren. Diese zehn gehören definitiv zur letzten Kategorie.

Platz 10: The Last of Us: Part II - Reveal Trailer

Nach dem Ende von The Last of Us waren Fans gespalten, ob die Geschichte fortgesetzt werden sollte. Doch das war nichts im Vergleich zu dem Keil, den die polarisierende Handlung von Part II in die Schar der Anhänger treiben sollte. Doch wir greifen vor. Der Ankündigungstrailer, in dem eine groß gewordene Ellie ihre Furchtlosigkeit an der Gitarre besingt, reichte trotz aller Ruhe dazu aus, das Internet zum Glühen zu bringen. Ein angedeuteter Joel, ein verrottetes Firefly-Schild und Ellies düsterer Liedtext sorgten für wochenlange Spekulationen, wie es denn nun weitergehen könnte.