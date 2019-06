Auf der E3 2019 präsentieren die Spielehersteller wie EA, Microsoft, Bethesda, Ubisoft & Co. jedes Jahr ihre neuesten und heißesten Spiele. In dieser Top 10 heißt es darum: Blockbuster pur! Die größten Spieleserien, die wichtigsten Marken, die fettesten Spiele, die spektakulärsten Trailer. Los geht’s! Über diese Titel redet derzeit die Welt.

Platz 13: Call of Duty - Modern Warfare

Während das letztjährige Call of Duty: Black Ops IIII erstmals darauf eine Kampagne verzichtete, kehrt diese in Call of Duty: Modern Warfare glücklicherweise zurück. Die Story soll düster, beklemmend und ziemlich heftig werden - so kennt man es aus den Vorgängern. Eine Fortsetzung ist Modern Warfare jedoch nicht, sondern eine Neuinterpretation des ersten Teils aus dem Jahr 2007. Neben der Kampagne ist natürlich auch der Mehrspieler-Modus am Start, außerdem wird es einen speziellen Koop-Modus mit eigenen Missionen geben.