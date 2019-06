Top 20: Best of E3

Die E3 2019 neigt sich ihrem Ende zu. Über zu wenig Nachschub können wir uns nicht beschweren. Von den vielen Spielen in diesem Jahr haben diese 20 unsere Redaktion am meisten gerockt!

Platz 20: Gears 5

Mit Teil 4 gaben die schwer gepackten Macho-Soldaten um Marcus Fenix den Staffelstab an die jüngere Generation weiter. In Gears 5 wird die toughe Kait im Mittelpunkt stehen, die von Albträumen geplagt wird und dem Geheimnis um ihre Familie auf den Grund gehen will. Freilich werden dabei auch wieder massenhaft Gegner durchsiebt und zersägt. Gears 5 soll offener sein als die bisherigen Ableger, ein umfangreicher Mehrspielermodus ist auch wieder mit dabei. Auf der E3 konnten wir den neuen Escape-Modus ausprobieren, der ein spaßiger Koop-Zeitvertreib werden düfte. Xbox-Besitzer können schonmal die Lancer ölen, denn das Spiel erscheint bereits im September.

Platz 19: Luigi’s Mansion 3

Zwar gab es auf der E3 immer noch keinen Release-Termin für Luigi’s Mansion 3, dafür wurde es aber auch nicht auf 2020 verschoben. In der dritten Geistersäuberungsaktion von Marios Hasenfuß von einem Bruder sucht ihr jeden Winkel eines unheimlichen Hotels ab, in dem es vor Gespenstern nur so wimmelt. Diesmal ist Luigis Geistersauger Schreckweg FL-U sogar mit einigen neuen Funktionen ausgestattet. Eine weitere Neuerung ist Fluigi, eine schleimige Version des Klempnerbruders, der für ihn nicht nur Gittertüren durchqueren kann, sondern ihn auch als Begleiter im Koop-Modus unterstützt.

Platz 18: Panzer Dragoon Remake

Mit dem Remake zu Panzer Dragoon auf der Switch hat Nintendo vor allem die alten Sega-Hasen abgeholt. Auf einem Drachen reitend holt ihr in dem Railshooter jede Menge Gegner vom Himmel. Am Spielprinzip hat sich auch in der grafisch überholten Neuauflage nichts geändert. Euer kampferprobter Drache weiß noch immer, wo es langgeht, ihr könnt euch also in aller Seelenruhe darauf konzentrieren, eure Feinde aufs Korn zu nehmen. Sein Switch-Debüt feiert Panzer Dragoon im Winter.