Microsoft steht in den Startlöchern für den Launch der Xbox Series X und Series S am 10. November. Zwar sieht das Spiele-Portfolio zum Konsolenstart nicht allzu überwältigend aus, dafür wird Microsoft in den kommenden Monaten und Jahren mit diesen exklusiven Highlights Fahrt aufnehmen. Und jedes einzelne davon ist für Abonnenten des Game Pass direkt ohne weitere Kosten spielbar!

Platz 10: Halo Infinite

Halo Infinite sollte eigentlich das Zugpferd zum Launch der Xbox Series X werden und hätte durchaus das Potenzial zum Systemseller gehabt. Doch nur kurz nach seiner ausführlichen Gameplay-Präsentation verlegte Entwickler 343 Industries den Release ins Jahr 2021. Der Grund? Nun, ihr habt sicher schon genügend Memes zur technischen Qualität des Titels gesehen. Immerhin inhaltlich dürfte Halo Infinite Fans der Reihe abholen, da der Master Chief wieder eine sehr viel zentralere Rolle spielen wird als zuletzt in Halo 5: Guardians. Vor allem steht noch immer die Auflösung des Cliffhangers innerhalb der Reclaimer-Trilogie aus. Wir sind uns sicher: Nach seinem nächsten Auftritt wird Halo Infinite garantiert ein paar Plätze näher Richtung Siegertreppchen klettern.