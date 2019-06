Bei all den fetten Ankündigungen auf den großen Showbühnen drohen kleine, aber mindestens ebenso interessante Spiele unterzugehen. Damit das nicht passiert, stellen wir euch die zehn Geheimtipps der E3 2019 vor, die auf euren Merkzettel gehören.

Platz 15: Darksiders - Genesis

Überraschung: Das nächste Darksiders ist nicht Darksiders 4, sondern ein Spin-off namens Darksiders: Genesis für PC, PS4, Xbox One, Switch und Google Stadia. Trotzdem bekommt ihr den vierten Reiter der Apokalypse serviert: Strife. Anstatt euch in einer Ansicht nah am Protagonisten durch die Endzeit zu schnetzeln, wechselt ihr in Darksiders: Genesis in eine diablo-artige Vogelperspektive. In den ersten Gameplay-Szenen bevorzugt Strife vor allem Schusswaffen, doch neben der Action soll euch Darksiders: Genesis auch die gewohnten Rätseleinlagen, Erkundungsmöglichkeiten sowie Bosskämpfe bieten.