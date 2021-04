Egal ob Sommer oder Winter, so manch heißer Ofen heizt euch das ganze Jahr über ordentlich ein. Dass einige davon vielleicht nicht ganz dem Ideal eines beräderten fahrenden Untersatzes entsprechen, dürfte echte Fans flotter Fortbewegung nicht stören. Diese zehn Vehikel lassen den Asphalt unter euch schmelzen.

Platz 10: Brumaks - Gears of War 2

Für diese Liste braucht es erstmal ein klares Statement: Kann man es reiten, fahren oder irgendwie damit von A nach B kommen, dann ist es ein Gefährt, wie der Deutsche sagt. Die von den Locust genetisch manipulierten, fünfzehn Tonnen schweren Riesenaffen namens Brumak gehören also definitiv in diese Kategorie. Zwar dürfen wir uns in Gears of War 2 zunächst mit einem der übel gelaunten Monster anlegen, dann aber wie Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina einen kleinen Ausritt genießen. Ok, denkt euch die rosa Reitdecke weg und ersetzt sie mit Raketenwerfern, die der Kreatur kurzerhand auf die nackte Haut gelötet wurden, und zack - ihr habt euer Reitabenteuer. Zugegeben, wirklich idyllisch ist das Ganze nicht, aber dafür macht es große Freude, die fiesen Locust vom Rücken eines dreizehn Meter hohen Genexperiments aus zu zermürben.