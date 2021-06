Wie jedes Jahr waren die wahren Perlen der E3 zwischen dem Gegröle von AAA-Schreihälsen wie Far Cry und Battlefield kaum zu hören. Wir haben für euch die Ohren ganz genau gespitzt und eine bunte Mischung an kreativen, einzigartigen, wunderschönen und emotionalen Spielen herausgesucht, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Es wäre sonst echt schade um sie.

Platz 10: Metal Slug Tactics

Darauf haben die Fans seit Ewigkeiten gewartet! Oder auch nicht. Denn an die Stelle der Euphorie über eine Rückkehr von Metal Slug tritt schnell die Ernüchterung, dass die legendäre Run-and-Gun-Reihe ihre Wiedergeburt als reines Taktik-Spiel feiert. Weil aber die Retro-Experten von Dotemu (Streets of Rage 4) dahinter stecken, sind wir sicher, dass in Metal Slug Tactics respektvoll mit dem Erbe der Marke umgegangen wird und die Entwickler ihren Charme zeitgemäß für eine junge und alte Generation von Spielern neu interpretieren.