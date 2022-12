Gehörst du auch zu denen, die andauernd bemängeln, 2022 seien ja kaum gute Spiele erschienen? Dann lass dich hiermit eines Besseren belehren! Denn in Bezug auf große Blockbuster mag das zwar ungefähr hinkommen, doch kamen dieses Jahr so viele geniale, kreative und abwechslungsreiche Indie-Meisterwerke heraus, dass es uns unfassbar schwer fiel, uns für diese Liste auf eine Auswahl zu einigen. Deswegen haben wir Hype-Spiele wie Stray, Turtles: Shredder’s Revenge, Neon White oder Return to Monkey Island, die eh jeder kennt, gleich ganz weggelassen. Aber keine Sorge – übrig geblieben ist die absolute Crème de la Crème. Wir sind uns jedenfalls sicher: Videospiele waren nie so gut wie heute!

Platz 12: Tunic

Tunic (unser Test) ist wohl eins der besten Beispiele dafür, zu welch hochwertigen Spielen leidenschaftliche Indie-Entwickler mit kleinen Teams fähig sind. Denn für das Action-Adventure mit dem süßen Fuchs zeichnet tatsächlich nur eine einzige Person verantwortlich – was auch die lange Entwicklungszeit von sieben Jahren erklärt. Tunic ist eine vorzügliche Hommage an die alten Zelda-Klassiker mit ihrem verwinkelten Aufbau, den man sich durch immer neue Fähigkeiten nach und nach erschließt. Aber auch die Einflüsse von Dark Souls mit seinen Leuchtfeuer-Checkpoints, knackigen Bossen und raffiniert versteckten Geheimnissen sind deutlich zu spüren. Und der knuffige Stil nach Vorbild von Link’s Awakening ist ohnehin herzerwärmend!