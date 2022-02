Es gab eine Zeit, in der Vampire noch nicht im Tageslicht glitzernde feuchte Teenager-Träume waren. Diese zehn Spiele über die eiskalten Verführer, spiegelbildlosen Mörder oder auch mal in Taucheranzüge gezwängten Spanner haben wir Bis(s) zum Abspann gespielt.

Platz 10: BloodRayne

Sperrt eure Vampire ein, wenn Uwe Boll durch die Straßen streift! Der legendär schlechte Streifen BloodRayne und seine Fortsetzungen basieren bekanntermaßen auf einem Videospiel aus dem Jahr 2004. Kernthema ist die titelgebende “Dhampir”-Dame Rayne, also halb Mensch, halb Blutsauger, deren Mutter von ihrem Erzeuger ermordet wurde. Fortan wird sie von einer mysteriösen Organisation zur Vampirkillerin ausgebildet und sinnt auf Rache. Anti-Vampir-Aufträgen folgend schnetzelt ihr euch in diesem Hack-and-Slay-Action-Adventure mit Shooter-Elementen quer durch die ganze Welt. Entgegen der Verfilmung ist BloodRayne ein durchaus solides Spiel, dessen Name erst in den Folgejahren durch den Dreck gezogen wurde.