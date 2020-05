Kaum zu glauben: Der Nintendo DS feiert dieses Jahr seinen 15. Geburttag. Damit geht er schon fast als retro durch. Zwei Bildschirme, Berührungssteuerung und ein Mikrofon inspirierten die Entwickler seinerzeit zu kreativen Spielkonzepten und luden eine völlig neue Spielergruppe in die Welt der Videospiele ein: die “Casuals”. Heute feiern wir das kleine Wunderwerk beziehungsweise die 15 besten Titel, die uns aus zwei Bildschirmen entgegenflimmerten.

Platz 15: Grand Theft Auto: Chinatown Wars

GTA und Nintendo, diese Kombination führte vor Chinatown Wars zweimal zu eher gemischten Ergebnissen. Weder der Game Boy Color noch der Game Boy Advance konnten die verruchte Atmosphäre einfangen, für die die Reihe bekannt ist. Im dritten Anlauf gelang Rockstar aber genau das und zwar ohne Vorlage, an der sich eine DS-Version messen musste. Das mobile GTA ist perfekt auf den Handheld zugeschnitten und lockert das allseits geliebte Straßenchaos mit coolen Missionen auf, innerhalb derer ihr euch beispielsweise in einer Parade verstecken oder Molotow-Cocktails von einem Hubschrauber werfen müsst. GTA: Chinatown orientierte sich optisch an den alten 2D-Teilen der Reihe, erweiterte diese spielerisch und erzählerisch aber um das Open-World-Sandbox-Gameplay und ein zynisches Gangster-Epos wie in den modernen Episoden.