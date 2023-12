„Der Kuchen ist eine Lüge.“ Dieser Satz aus dem Rätselklassiker Portal ist mittlerweile fester Bestandteil des allgemeinen Gamer-Sprachschatzes. Mit seinem simplen, aber genialen Spielprinzip inspirierte Portal eine ganze Generation von Entwicklern zu ähnlich gearteten und doch höchst kreativen und unterschiedlichsten Knobelspielen, die dem großen Vorbild problemlos das Wasser reichen können. Wer sich gerne Knoten ins Gehirn biegt und die Eureka-Momente von „Das ist unmöglich!“ bis „Ich bin ein Genie!“ zu schätzen weiß, der wird bei diesen 11 empfehlenswerten Rätselspielen garantiert fündig.

Platz 11: ChromaGun

Ein Blick auf ChromaGun genügt, um zu erkennen, dass den deutschen Entwicklern von Pixel Maniacs (Can’t Drive This) ganz offensichtlich Portal als großes Vorbild diente: vom Labor-Charakter der Levelaufbauten, über eine sarkastische KI als Kommentator, bis hin zum Rätsel-Gameplay sind die Paralellen offensichtlich, wenngleich der Nachahmer in keinem Punkt an das Original herankommt. Dafür könnt ihr ChromaGun wahlweise auch in VR spielen. Und Spaß macht es sowieso: Statt Portale verschießt ihr hier mit eurer Kanone Farben an Wände und Objekte, wo sie sich mischen und dadurch bestimmte Effekte auslösen. ChromaGun war in jedem Fall ein vielversprechender Erstling talentierter Entwickler, die dann demnächst mit dem bereits angekündigten ChromaGun 2 das Potenzial ihrer Spielidee vollends ausschöpfen dürfen.