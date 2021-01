Der Horror geht weiter. Nein, wir meinen nicht Corona, sondern einige echt gruselige Spiele, die in diesem Jahr erscheinen werden. Bei diesen zehn läuft es uns selbst am hellichten Tag eiskalt den Rücken herunter! Wer sowas nach Sonnenuntergang spielt, ist also selber schuld...

Platz 10: House of Ashes

Auch 2021 geht der Horror der Dark Pictures Anthology weiter. Nach Man of Medan und Little Hope schickt euch Supermassive Games dieses Mal in das titelgebende House of Ashes. Der erste Teaser-Trailer verrät schon mal, dass es mit einer Militäreinheit in die Wüste geht. Ein sumerischer Mythos, demzufolge die Seelen der Toten im Haus der Asche von den Dämonen gepeinigt werden, dient als Vorlage für den Story-Schocker. House of Ashes hat zwar noch keinen festen Release-Termin, soll aber 2021 Grusel-Nachschub für Fans der Anthologie liefern.