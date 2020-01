2019 war für Horror-Fans eine einzige große Enttäuschung. Zwar erschienen etliche vermeintlich schaurige Titel, doch egal ob Blair Witch, The Sinking City oder Man of Medan, so richtig begeistern konnte kaum eines davon. Doch das dürfte sich 2020 ändern - und wie! Hier sind die kommenden Horror-Highlights.

Platz 10: The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Wer den ersten Teil der Dark Pictures Anthology durchgespielt hat, kennt den Teaser zur zweiten Geschichte schon: Little Hope ist nicht nur der Name des Spiels, sondern auch der Kleinstadt, in dem sich die schaurigen Ereignisse abspielen. Diesmal geht es allem Anschein nach um Hexen beziehungsweise Hexenverfolgung. Ganz in der Tradition der bisherigen Spiele von Supermassive Games besteht das Gameplay wieder aus Entscheidungen und Quicktime-Events, die darüber entscheiden, welcher Post-Teenager ins Gras beißt und wer die Credits sehen darf.