Große Spiele werfen ihre Schatten voraus, und davon gibt es einige. Wir haben unseren Emotionen freien Lauf gelassen und die Titel für 2019 herausgesucht, die wir sehnlichst erwarten. Vorhang auf für die 30 Most-wanted-Spiele der Gameswelt-Redaktion.

Platz 30: Jump Force - Unite to Fight

Ultimativer Fanservice incoming! Jump Force: Unite to Fight vereint praktisch alle namhaften Figuren aus den größten Mangaserien. Ihr formt mit den Charakteren aus Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter oder auch Fist of the North Star Dreierteams und vermöbelt euch in 3-D-Arenen nach allen Regeln der Kunst. Dabei jagt ein Supermove den nächsten – wer auf Effekte und Bombast steht, wird bei der Megakeilerei voll auf seine Kosten kommen.

Platz 29: Biomutant

Biomutant ist die offizielle Gute-Laune-Garantie fürs neue Jahr. Denn hier kommt ein verrückter Einfall nach dem anderen. Wenn man schon bei der Charaktergenerierung aus dem Lachen nicht mehr herauskommt, weil sich auch das Aussehen des Waschbärhelden mit jedem vergebenen Punkt auf Stärke, Intelligenz & Co. bis ins Groteske anpasst, dann ist klar: Hier erwartet uns ein besonderes Erlebnis. Ganz nüchtern zusammengefasst wird Biomutant ein Open-World-Action-Rollenspiel mit Devil-May-Cry-Kampfsystem und Metroidvania-Leveldesign – nur eben bis in die Haarspitzen auf Spaß gekämmt.

Platz 28: Anno 1800

Nach einem Ausflug in die Zukunft mit Anno 2205 geht es mit Anno 1800 wieder zurück in die Vergangenheit, und zwar ins Zeitalter der industriellen Revolution. Rauchende Schlote, kochende Stahlöfen und pulsierende Maschinen prägen diese Ära ebenso wie das (noch) idyllische Landleben und der Fortschrittsglaube an die einbrechende Moderne. Anno 1800 wird äußerlich ein Spiel der spannenden Gegensätze, inhaltlich soll es aber keine Wünsche offen lassen, wurde es doch in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickelt, um deren Vorstellungen möglichst exakt zu treffen.