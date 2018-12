Es war viel los in diesem Jahr, doch einiges davon hat uns echt aus den Socken gehauen. Denn manch Ereignis kam derart überraschend oder wirkte so merkwürdig, dass wir erst an einen Scherz glaubten. Doch nun genug der Vorrede. Los geht’s mit den absurdesten Momenten 2018!

Platz 10: Fallout-76-Beta löscht sich selbst

Bugs gehören einfach zu Videospielen dazu. Wir alle kennen kleinere und größere Fehler, die den einen oder anderen Titel heimsuchen und uns mehr oder minder nerven. Bei der PC-Beta von Fallout 76 nahm dies aber völlig neue Ausmaße an, denn ein grober Schnitzer sorgte dafür, dass sich das Spiel bei der Installation selbst löschte! Saftige 50 Gigabyte Daten waren nach stundenlangem Download innerhalb von Sekunden einfach futsch. Das passierte, wenn man das Fenster mit dem Downloadfortschritt anklickte. Eine Warnung seitens Bethesda kam für viele jedoch zu spät. Je nach Leitung dürften einige Spieler an diesem Punkt bereits endgültig mit Fallout 76 abgeschlossen haben ...