Eine E3 ohne Überraschungen ist keine E3. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder große, spektakuläre Ankündigungen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Wir verraten euch, was uns in diesem Jahr richtig aus dem Gaming-Sessel hauen würde.

Platz 10: The Avengers Project lebt

Könnt ihr euch noch erinnern, als Anfang 2017 Square Enix The Avengers Project ankündigte? Nein? Kein Wunder, in den letzten Jahren gab es ja auch kaum Informationen zum Superheldenabenteuer, das bei Eidos Montreal und Crystal Dynamics entsteht. In der Zwischenzeit schwang sich Spider-Man durch Insomniacs Manhattan und das Marvel Cinematic Universe fand gleich zweimal seinen Höhepunkt. Wenn ihr uns fragt: Es wäre an der Zeit, etwas Neues zu The Avengers Project zu erfahren, schließlich hat Square Enix nicht umsonst eine Pressekonferenz auf der E3.