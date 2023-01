Dead Island 2, The Texas Chainsaw Massacre, The Outlast Trials, Banishers: Ghosts of New Eden, Bramble: The Mountain King, Killer Klowns from Outer Space, Hell is Others, Sanctus … Warum wir an dieser Stelle einfach nur Spiele aufzählen? Weil 2023 so viele potenziell hochkarätige Horror-Games erscheinen werden, dass wir sie nicht mal ansatzweise in diese Top 12 packen konnten. Die eben Genannten fehlen also in der folgenden Liste – wir wollten sie aber dennoch mal erwähnt und euch schmackhaft gemacht haben. Jetzt aber los! Denn 2023 wird wahrscheinlich das beste Horror-Jahr der Spielegeschichte.

Platz 12: Dead Space

Das Remake des ersten Dead Space wird euch Angst machen, da legen wir uns fest. Dank einer komplett neuen Technik sieht der Überlebenskampf auf dem Raumschiff USG Ishimura unfassbar gruselig aus. Design, Beleuchtung und Akustik sind eine einzige Belastungsprobe für eure Nerven. Mit Ingenieur Isaac Clarke nutzt ihr umfunktionierte Werkzeuge wie einen Plasmaschneider, um die grässlich entstellten Nekromorphs zu zerstückeln – nur so könnt ihr die tödlichen Monster stoppen. Verschiedene Rätsel und Ausflüge in den Weltraum gehören ebenfalls zu eurer Mission, die mit beinahe jeder Minute verstörender wird. Was ist auf der Ishimura passiert? Woher stammen die Nekromorphs? Was hat es mit den ganzen bizarren Botschaften auf sich? Ab dem 27. Januar könnt ihr es herausfinden.