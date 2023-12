Selten war ein Jahr so vollgestopft mit herausragenden neuen Videospielen wie 2023. Egal ob ausladendes Rollenspiel, actiongeladener Shooter oder kniffliges Rätselabenteuer - bei so vielen Highlights sollte so mancher Pile of Shame um einige Titel angewachsen sein. In alter Tradition hat die gesamte Gameswelt-Redaktion abgestimmt und das sind für uns die 20 besten Spiele des Jahres 2023.

Platz 20: Starfield

12 Jahre nach Skyrim brachte Bethesda nach einigen Verschiebungen endlich mal wieder ein neues Singleplayer-Rollenspiel auf den Markt und das auch noch als komplett neue Marke. Das Sci-Fi-Epos setzt auf eine umfangreiche Story, eine riesige Spielwelt mit unzähligen, teils prozedural generierten Planeten, actionreiche Kämpfe und sogar Weltraumschlachten. Selbst Basisbau auf Planeten sowie Gestaltung und Bau eigener Schiffe sind Bestandteil des Spiels. Zudem versprach Bethesda das Bug-freieste Bethesda-Spiel ever, was auch weitgehend geklappt hat. Dennoch konnte Starfield nicht ganz so überzeugen wie erhofft. Spieler beschwerten sich über öde Planeten, die Dialog-Inszenierung war vielen zu altbacken und statisch. Zwar beschäftigten sich über 12 Millionen Spieler mit dem Titel, die Faszination scheint aber vorerst abgeklungen und Starfield spielt beim Spiel des Jahres nur eine untergeordnete Rolle.

Starfield - Bethesdas bestes Rollenspiel? 8 Jahre ist es her, dass die Rollenspielschmiede Bethesda ihr letztes großes Singleplayer-RPG veröffentlicht haben. Jetzt melden sie sich mit dem Sci-Fi-Epos Starfield zurück. Können sie ihre letzten großen Erfolge toppen oder verirren sie sich in einer Vielzahl an Features? Das erfahrt ihr in unserer Review.

Platz 19: Remnant II

Ihr findet das Prinzip von Souls-likes eigentlich genial, bevorzugt aber Shooter statt trägem Nahkampf? Dann packt euch zwei Koop-Partner ein und wagt euch in die knallharte Welt von Remnant II! Die Klassen spielen sich angenehm unterschiedlich und der Mix aus Feuerwaffen und magischen Skills sorgt für interessante Möglichkeiten innerhalb eures Teams. Wohl am spannendsten gestaltet sich der Third-Person-Shooter aber wegen der zufallsgenerierten Kampagnen. Eure Welt würfelt das Spiel bei jedem Start aus vorgegebenen Bausteinen neu aus, selbst die Reihenfolge der Gebiete variiert von Run zu Run. Anders gesagt: der Wiederspielwert setzt das Tüpfelchen auf das Spaß-i von Remnant II.

Remnant II - Mit mehr Feinschliff zum Koop-Tipp? Remnant: From the Ashes war ein Rohdiamant, der mit seinem Konzept und der dichten Atmosphäre überzeugen konnte. In der Ausführung gab es aber noch einige Mängel. Kann der Nachfolger Remnant II diese ausbessern und eine saftige Koop-Action liefern?

Platz 18: Hi-Fi Rush

Eigentlich wollte Möchtegern-Rockstar Chai nur einen coolen, neuen Roboterarm, aber durch einen kleinen Unfall bekommt er nicht nur den mechanischen Greifer, sondern sein Herz verschmilzt zudem noch mit einem MP3-Player. Von da an bewegt sich die ganze Welt zum Takt seiner Musik. Die gesamte Umgebung, die Plattformen in den Sprung-Passagen, Gegner und sogar Chais eigene Angriffe folgen dem Rhythmus der Musik, und wenn ihr die Tasten zum Angriff im Takt hämmert, könnt ihr mächtige Kombos entfesseln. Die werdet ihr auch brauchen, denn die böse Vandelay Corporation, von der Chai seinen Arm und den MP3-Player im Herzen hat, kann natürlich nicht zulassen, dass so ein Produktionsfehler frei herumläuft.