Japan und Rollenspiele – das hat eine lange Tradition. Seit den Tagen von Final Fantasy und Dragon Quest ist viel Zeit vergangen, aber eines hat sich nicht geändert: Noch immer zählen diese und andere Namen zur Crème de la Crème ihres Genres. Hier kommen die besten aktuellen Japan-RPGs.

Platz 10: Octopath Traveler

Acht Wege, acht Helden, ein 2D-Artstyle, der die Blickwinkel innovativ in Szene setzt und locker acht(zig) Stunden Spielspaß sind bei Octopath Traveler nicht nur Name, sondern Programm. Squares Hommage an die guten alten JRPG-Zeiten der mittleren 90er-Jahre eroberte mit seinem außergewöhnlichen 2D-HD-Look und klassischen rundenbasierten Kämpfen in kürzester Zeit die Herzen einer breiten Spielerschaft – und das auch außerhalb Japans. Zwar entwickelt sich die Geschichte zunächst ein wenig schleppend, doch habt ihr den Einstieg geschafft, nimmt das Geschehen ordentlich an Fahrt auf. Für jeden, der eine packende Story rund um ein riesiges Königreich und ganz unterschiedliche Protagonisten erleben möchte, bietet Octopath Traveler das perfekte Octagon, um sich rollenspielerisch auszutoben.