Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Nachdem Corona 2021 für zahlreiche Verspätungen gesorgt hat, entladen sich die ganz heißen Eisen 2022 auf einen Schlag, viele davon schon im Frühjahr. Auf diese grandiosen Titel des kommenden Jahres freuen wir uns am meisten!

Platz 20: Dying Light 2

Zwar wird Dying Light 2 in Deutschland in einer geschnittenen Fassung erscheinen, nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, mit Aiden über Hausdächer und Fassaden zu springen. 20 Jahre sind vergangen, seit das Zombie-Virus den Großteil der Menschheit befallen und die Welt ins Chaos gestürzt hat. Auf der Suche nach seiner Schwester landet der Protagonist zwischen den Fronten zweier Fraktionen, mit denen es sich gut zu stellen gilt. Entwickler Techland verspricht, dass es in diesem Zerren keine eindeutig guten oder bösen Jungs und Mädels geben soll. Das launige Parcours-System soll im Vergleich zum Vorgänger ausgebaut worden sein. Sollte dieses so geschmeidig wie erhofft von der Hand gehen, nehmen wir diesen späten Ausläufer des Zombie-Trends gerne noch mit!

Dying Light 2: Stay Human - Gameplay - A Place To Call Home Quest Techland hat die fünfte Episode von Dying 2 Know (D2K) veröffentlicht, die euch in gut 16 Minuten jede Menge an Gameplay zu Dying Light 2: Stay Human zeigt.

Platz 19: Vampire: The Masquerade - Swansong

Während Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (letztes Jahr noch Platz 5 in unserer Most-Wanted-Liste) im ewigen Nirwana der Entwickler-Hölle verschwunden scheint, grämen wir uns nicht, denn mit Vampire: The Masquerade – Swansong steht vorzüglicher Ersatz an, der derzeit völlig unverdient noch schwer unterm Radar fliegt. Verantwortlich zeichnen nämlich die Entwickler von Big Bad Wolf, die mit ihrem Erstling The Council bereits eindrücklich bewiesen, wie man eine spannende Geschichte, atmosphärische Inszenierung, clevere Rätsel, folgenschwere Entscheidungen und sogar Rollenspiel-Elemente zu einem zeitgemäßen Adventurespiel vereint. In Swansong übernehmt ihr die Rolle dreier Vampire, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber alle gemeinsam dafür kämpfen, den Vampir-Geheimbund der Camarilla vor ihren Feinden zu schützen.

Vampire: The Masquerade - Swansong - The Invitation - Trailer Zum Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Swansong gibt es einen neuen Trailer mit der Bestätigung, dass der Titel 2021 für PC auf Epic Games, sowie für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen wird.

Platz 18: Redfall

Ein neues Spiel der Arkane Studios? Mehr müssen wir eigentlich nicht wissen, um freudig zu rufen: „Count me in!“ Eben noch wählten wir Deathloop, das vorherige Spiel der Shooter-Kreativköpfe, auf Platz 18 unserer Spiele des Jahres, da freuen wir uns auch schon auf Redfall, das nach jetzigem Stand im Sommer exklusiv für Xbox und PC erscheinen soll. Darin wurde die titelgebende Insel im US-Bundesstaat Massachusetts von Vampiren überrannt. Im 4er-Koop-Gespann schillernder Charaktere dürft ihr ihnen auf die untote Pelle rücken. Die Entwickler versprechen ihren Markenzeichen-Mix aus überkandidelter Action und raffiniertem Stealth-Gameplay als Online-Koop-Spaß in einer Open World. Wie um Himmels Willen DAS funktionieren soll? Genau das ist ja das Schöne an Arkane: Egal wie, jedenfalls alles andere als 08/15.