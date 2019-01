Kaum sind Feiertage und besinnliche Momente rum, schon kriechen sie wieder aus ihren Löchern: Zombies, Monster und andere gruselige Gestalten suchen demnächst wieder eure Konsolen und PCs heim. Wir stellen euch zehn kommende Horror- und Zombiespiele vor, die euch richtig fertigmachen könnten.

Platz 10: Days Gone

Nein, rein formal gibt es in Days Gone keine Zombies. Hier heißen die fiesen Biester, die Biker Deacon St. John an die Lederkluft wollen, Freaker. Und anders als der gemeine Untote schlurfen sie nicht immer bloß träge durch die Gegend. Einige bewegen sich schnell, andere machen in regelrechten Rudeln Jagd auf Deacon. Entsprechend müsst ihr immer auf der Hut und gewappnet sein, um es mit dem Pack aufnehmen zu können. Taktik soll generell eine Rolle spielen, denn anders als in vielen anderen Zombiespielen habt ihr gegen die fiesen Freaker nur mit überlegtem Vorgehen und der richtigen Ausstattung eine Chance.