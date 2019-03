Das erwartet uns in Jahr 3!

Nach einem Jahr voller Ports startet die Switch 2019 wieder richtig durch. Heißersehnte Fortsetzungen, neue Marken und brutale Multiplattform-Titel stecken in dem Rundumschlag, zu dem Nintendo in den kommenden Monaten ausholt. Auf diese zehn Spiele freuen wir uns am meisten. Bayonetta 3 werdet ihr vergeblich suchen. Auch wenn es wehtut, die Hexe kommt wohl nicht vor 2020.

Top 10 - Most Wanted Switch 2019 Von einem schwachen wieder in ein Starkes Jahr: 2019 hat die Switch einige richtig gute Überraschungen auf Lager.

Platz 10: Doom Eternal

Erwachsene Spieler können sich 2019 nicht über zu wenige Spiele beschweren. Auch Doom Eternal kommt wie schon der Vorgänger auf die Switch, diesmal aber höchstwahrscheinlich nicht mit dem gleichen großen Abstand. Verantwortlich für die Switch-Version sind abermals Panic Button. Die lieferten bereits im letzten Teil fantastische Arbeit dabei, Doom auf der eher schwachbrüstigen Konsole flüssig darzustellen. Diesmal überrennen die dämonischen Armeen der Hölle nicht den Mars, sie haben es auf die Erde selbst abgesehen. Zeit für den Doom-Guy, für das Wohl unseres Planeten zu zerreißen und zu zerfetzen.