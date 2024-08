Die Gamescom – das bedeutet auch in diesem Jahr wieder: jede Menge Games und spektakuläre Messestände. Da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist gar nicht so einfach. Wir haben es dennoch versucht und präsentieren: die 10 fettesten Blockbuster und vielversprechendsten Geheimtipps.

Platz 10: Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 scheint vor allem ein großes „Mehr“ als Prämisse zu haben. Mehr Story, mehr Spielzeit, größere Umgebungen, mehr Quests, mehr Charaktere. Und doch behält es diesen lokalen Charme, der den Vorgänger ausmachte, wenn man zum Beispiel verdreckt und stinkend in einer Taverne ankommt, niemand einem zuhört und man sich irgendwie selbst aus der Patsche helfen muss. Oder Quests, die in einem epischen Rollenspiel banal klingen würden, aber im Kontext der Spielwelt durchaus relevant sind. Ansonsten ist alles da, was man sich wünschen kann. Eine weitgehend authentische und überaus lebendige mittelalterliche Welt, ein forderndes, aber logisches und sinnvolles Kampfsystem, Unmengen an tollen Dialogen und Entscheidungen, verschiedene Herangehensweisen und Lösungswege für eure Aufgaben.