Die Beta-Phase von Diablo 4 ist in vollem Gange und Anfang Juni erscheint endlich der neueste Teil der prestigeträchtigen Action-Rollenspiel-Reihe. Bevor ihr euch in den Kampf gegen Lilith stürzt, blicken wir aber noch einmal in die Vergangenheit. Denn in über 25 Jahren Seriengeschichte kamen so einige Moment zustande, die sich dauerhaft ins kollektive Gedächtnis der Spieler brannten. Ob epische Story-Augenblicke, fette Bosse oder größere Aufreger – hier findet ihr die erinnerungswürdigsten Ereignisse der Diablo-Geschichte!

Platz 10: Tyraels Opfer für die Menschheit (Diablo 3)

Der ehemalige Erzengel der Gerechtigkeit brachte das ultimative Opfer. Als die Dämonen Belial und Azmodan die Menschheit bedrohten, verwehrten die Mächte des Himmels ihre Hilfe. Das ging gegen Tyraels Überzeugungen und so griff er zu einer drastischen Maßnahme: Er riss sich die eigenen Flügel aus und gab somit sein Dasein als Engel auf, um die Sterblichen in Sanktuario vor dem Untergang zu retten. Recht viel imposanter kann der Auftakt des zweiten Aktes von Diablo 3 nicht in Szene gesetzt werden. Zumal euch das Spiel so auf dezente Weise mitteilt, dass euch nun ein gefallener Erzengel begleitet.