Wer glaubt, dass nach Alan Wake 2 und den Remakes von Resident Evil 4 und Dead Space das Pulver des Horror-Genres bereits verballert ist und im neuen Jahr nichts Großes mehr kommen kann, der irrt gewaltig. Auch 2024 ist vollgepackt mit schleichenden Schatten, abgetrennten Gliedmaßen, Blutfontänen und zerstückelten Leichen. Hier sind die 10 vielversprechendsten Horror-Spiele, mit denen wir uns (hoffentlich) 2024 die Nächte um die Ohren schlagen werden.

Platz 10: Killer Klowns from Outer Space: The Game

Eigentlich sollte es durchaus für Panik sorgen, wenn Aliens in einer amerikanischen Kleinstadt landen und anfangen, Leute umzubringen. Doch im Fall des Horror-Films Killer Klowns from Outer Space (in Deutschland erschienen als "Space Invaders") von 1988 nimmt niemand die Bedrohung ernst. Die Außerirdischen sehen kurioserweise aus wie Zirkusclowns und terrorisieren die Stadt mit Waffen, die direkt aus dem Fundus der Roncallis stammen könnten. Auf Basis dieser Trash-Perle bastelt Entwickler Teravision Games an einem asymmetrischen Multiplayer-Titel, bei dem drei Killer Klowns (Kein Tippfehler!) sich in viel zu großen Schuhen und mit Pappnasen auf die Jagd nach sieben Stadtbewohnern machen, die sich natürlich ihrerseits wiederum mit Händen, Füßen und allerlei Waffen wehren. Die Killer Klowns sollen irgendwann 2024 auf Steam, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X/S landen.