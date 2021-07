Wer darüber jammert, 2021 seien bislang kaum gute Spiele erschienen, der sollte besser mal den Blick von den austauschbaren Blockbustern abwenden und sich ein paar Indiespiele anschauen. Denn davon erschienen im vergangenen Halbjahr nicht nur so viele wie nie zuvor, auch in Sachen Kreativität, Ideenvielfalt und Qualität waren Videospiele noch nie so gut wie jetzt. Angesichts der Masse haben selbst wir nicht mal annähernd alle Indiespiele auf dem Markt spiele können. Die folgenden Geheimtipps erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bestehen einfach aus 10 Spielen, die uns aufgefallen und besonders ans Herz gewachsen sind.

Platz 10: Death’s Door

Death’s Door erscheint strenggenommen zwar erst am 20. Juli (exklusiv für PC und Xbox), wir konnten uns aber bereits anhand einer Demo einen umfangreichen Eindruck vom neuen Spiel der Titan-Souls-Macher verschaffen. Während sich der Quasi-Vorgänger noch rein auf die fordernden Kämpfe gegen diverse Bosse in ... nun ja, sagen wir mal euphemistisch: stilistisch reduziertem Pixellook konzentrierte, geht der Nachfolger gleich mehrere Schritte weiter. Aufwändige 3D-Isografik, ein ausgefuchstes Kampfsystem mit Nah-, Fernkampfwaffen und sogar Zaubern und eine surreale Rahmenhandlung über eine Behörde voller Krähen, die die Seelen der Toten verwalten. Spektakuläre Bosse gibt’s aber natürlich auch wieder.