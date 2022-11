Seit über 100 Jahren gehören die Lego-Klemmbausteine in jedes gut sortierte Kinderzimmer. Mit Videospielen baute sich die dänische Firma in den letzten 25 Jahren ein weiteres anständiges Standbein auf. Für diese Top 10 sind wir in die Historie der Lego-Titel abgetaucht und küren die besten und wichtigsten. Dabei interessiert uns nicht, welcher Lizenz sie angehören, welchem Genre sie zugehörig sind und wie kommerziell erfolgreich sie waren.

Platz 10: Lego Star Wars: The Videogame

Der Urknall einer Erfolgsgeschichte: Zwar war Lego Star Wars: The Videogame nicht das erste Spiel mit Klötzchen-Lizenz, doch feierte Entwickler Traveller’s Tales damit seinen Einstand. Wie wir heute wissen, bedeutete das im Jahr 2005 den Beginn einer langen, fruchtbaren Zusammenarbeit, die bis heute anhält. Das erste Lego-Star-Wars-Spiel behandelte noch die Prequel-Trilogie. Ein zweiter Teil, der die Original-Filme abbildete, folgte später. Vom typischen Slapstick-Humor bis zu den Hüpf- und Sammelmechaniken: Lego Star Wars enthielt bereits sämtliche Markenzeichen, die sich zu großen Teilen bis heute durchziehen.