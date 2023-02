Immer schön ein Bein vor das andere. Effizient, aber auch langweilig. Deutlich interessanter gestalten sich da schon Spiele, die euch kreative Fortbewegungssysteme an die Hand geben. Erst kürzlich zeigte Forspoken, wie viel Spaß eine gute Parkour-Mechanik bringt. In dieser Liste blicken wir zurück in die Vergangenheit und präsentieren euch Titel, die unser Verständnis von Steuerungsmethoden auf den Kopf stellten und oftmals auch Pionierarbeit leisteten.

Platz 10: Dishonored

Jeder Spieler von Dishonored dürfte das Phänomen kennen: Wer nach ein paar Stunden mit dem Stealth-Action-Mix in die Realität zurückkehrt, kann gar nicht anders als die Welt mit anderen Augen wahrzunehmen. Instinktiv möchte man etwa alle paar Sekunden die Hand ausstrecken und sich per Zauberspruch auf jeden Balkon teleportieren, den man von der Straße aus sieht – so dermaßen gehen die phantastischen Fortbewegungsarten des Spiels ins eigene Mindset über. Man möchte durch Fenster springen, unter Vorsprüngen hindurchrutschen und Passanten durch Wedeln mit den Händen per Gedankentrick aus dem Weg wischen. Wenn ein Spiel so etwas schafft, dann muss es einfach in dieser Liste auftauchen.