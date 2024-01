Ihr erklimmt jeden Skilltree mit Leichtigkeit, verliert euch mit Vorliebe in Dialogoptionen und tragt in eurer Freizeit am liebsten epische Kämpfe aus? Dann könnte 2024 euer Jahr werden! Ein Blick in den Kalender verrät zumindest, dass haufenweise Rollenspiele für die kommenden zwölf Monate geplant sind. Wir haben die zehn vielversprechendsten Kandidaten für euch herausgepickt. Nehmt am besten schon einmal Urlaub.

Platz 10: Visions of Mana

15 lange Jahre ist es her, dass zuletzt ein Spiel der Mana-Reihe veröffentlicht wurde. Die Remakes von Secret of Mana, Legends of Mana und Trials of Mana waren schön und gut, aber kein Ersatz für eine Fortsetzung. Genau die erwartet uns mit Visions of Mana. Das Action-RPG knüpft in weiten Teilen an die Vorgänger an. In Echtzeit werden Mümmler (besser bekannt als Pogopuschel) und andere knuffige Gegner vermöbelt. Dabei kommen verschiedene Waffen zum Einsatz und auch die Elementargeister sind wieder am Start. Die Spielwelt dürfte jedoch deutlich umfangreicher ausfallen, als es in den Vorgängern der Fall war. Darauf lässt der erste Trailer schließen, in dem weitläufige Landschaften und große Städte zu sehen sind. Und weil alles zudem richtig schick aufgemacht ist, stehen die Zeichen auf ein tolles Comeback der legendären Reihe.