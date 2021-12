Flops gibt es jedes Jahr, doch 2021 überraschte vor allem mit Enttäuschungen aus Lagern, die üblicherweise Garanten für Spielspaß sind. In dieser Top 10 “küren” wir die Totalausfälle, die vor zwölf Monaten wohl niemand hätte kommen sehen.

Platz 10: Battlefield 2042

Battlefield 2042 wollte richtig aufdrehen: Riesige Karten und 128 Spieler auf dem PC und den neuen Konsolen klangen recht verlockend. Dazu Crossplay, viele Waffen und das bekannte Battlefield-Gameplay, fertig ist der Traum eines jeden Shooter-Spielers. In der Praxis lief jedoch herzlich wenig zusammen. Praktisch jeder Aspekt von Battlefield 2042 kämpfte zum Launch mit heftigen Problemen: Die schlechten Serververbindungen sorgten für ständige Lags, die Waffenbalance stimmte hinten und vorne nicht, Treffer wurden nicht registriert, Spieler konnten nicht wiederbelebt werden und so weiter. Die Probleme waren so gravierend, dass auch die ersten Updates keine große Verbesserung brachten. Langfristig könnte Battlefield 2042 ein guter Shooter werden, doch die ersten Wochen waren nichts anderes als eine große Enttäuschung.