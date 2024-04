Musik ist aus Videospielen nicht wegzudenken. Der richtige Song zur richtigen Zeit kann aus einer guten Cutscene eine mitreißende Erfahrung und aus schnödem, virtuellen Klötzchenstapeln ein popkulturelles Phänomen machen. Dabei ist es ganz egal, ob piepsiger Gameboy-Sound oder mächtige orchestrale Begleitung. Die Liste an potenziellen Kandidaten ist natürlich irrsinnig lang, aber wir teilen mal zehn unserer liebsten musikalischen Gänsehaut-Momente mit euch. Welches sind eure?

10. Will the circle be unbroken - Bioshock Infinite

Anders als in den vorherigen Teilen der Serie geht es in Bioshock Infinite nicht in die tief unter dem Meer gelegenen Kuppelstadt Rapture, sondern nach Columbia, eine Stadt über den Wolken, die vom Sektenführer und selbsternannten Propheten Zachary Comstock kontrolliert wird. Privatdetektiv Booker DeWitt bekommt den Auftrag, ein junges Mädchen namens Elizabeth zu retten, das in der Stadt festgehalten werden soll.

Als Booker Columbia zum ersten Mal betritt, beginnt ein Chor “Will the circle be unbroken” zu singen. Vorbei an Altären voll Kerzen und Szenen aus der Vergangenheit des Propheten, die in riesige Kirchenfenster gegossen wurden, bekommt Booker einen ersten Vorgeschmack auf den religiösen Fanatismus, der hier herrscht.

Der Song taucht im Verlauf des Spiels an mehreren Stellen in unterschiedlichen Versionen auf und gibt sogar schon früh Hinweise auf den großen Story-Twist, aber nur wenige Momente erfüllen einen so mit Ehrfurcht, wie es die Chor-Variante mit Gänsehaut-Garantie direkt zu Beginn des Spiels schafft.