Am 20. November zieht Battlefield V gegen Call of Duty: Black Ops IIII ins Feld. Schon lange hat die Serie einige Elemente zu bieten, auf die man bei Call of Duty verzichten muss. Nachfolgend kommen die zehn Dinge, von denen sich CoD durchaus eine Scheibe abschneiden könnte.

Platz 10: Umfangreiche DLCs

Heute sind Downloadinhalte und Add-ons eine Normalität und nicht mehr wegzudenken. Aber Battlefield setzte schon darauf, als das Ganze quasi noch in den Kinderschuhen steckte. Bereits für das Debüt Battlefield 1942 anno 2002 erschienen zwei Expansion Packs mit neuen Karten und Fahrzeugen. Auch in den folgenden Jahren wurden zu fast jedem neuen Battlefield diverse Erweiterungen veröffentlicht, die für frische Inhalte sorgten. Gleiches ist schon für Battlefield V angekündigt – ihr werdet also zweifellos wieder jede Menge Krieg spielen können. Nicht nur in der Summe der Veröffentlichungen, sondern auch in Sachen Inhalt kann Battlefield Call of Duty regelmäßig übertrumpfen.