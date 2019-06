Ähnlich wie Microsoft hat Nintendo in seiner Direct auf der E3 ein Spiel nach dem anderen gezeigt. Im Gegensatz zu anderen Präsentationen gab es hier sogar reichlich Gameplay und einige Überraschungen zu sehen. Das waren die 11 Highlights!

Platz 11: The Witcher 3 - Wild Hunt

Obwohl es schon vor der Messe quasi klar war, macht uns die Ankündigung von The Witcher 3: Wild Hunt für die Switch dennoch sehr glücklich. Denn damit kommt eines der besten Rollenspiele überhaupt auf Nintendos Konsole. Gerade die erwachsene Fantasy-Stimmung von Geralts Abenteuer sucht ihresgleichen. Entwickler CD Projekt RED setzt nicht nur auf Schwertkampf und Zauberei, auch glaubwürdiges Drama und Sexualität haben in dieser Welt ihren festen Platz. The Witcher 3: Wild Hunt verfügt noch dazu über unfassbar viele Missionen sowie Sammel- und Nebenaufgaben. Die Switch-Version kommt vollgepackt mit allen Erweiterungen, darunter auch die beiden riesigen Add-ons Hearts of Stone sowie Blood and Wine.