Der Mensch trägt das Jäger-und-Sammler-Gen noch immer in sich. Videospiele sind der beste Ort, um dieses Verlangen auszuleben. Wir nennen euch darum zehn Titel, bei denen es nur um eins geht: tonnenweise Loot!

Top 10 - Die besten Loot-Games Leveln und Looten ist angesagter denn je. Wir nennen euch zehn Spiele, in denen ihr mit Beute überschüttet werdet.

Platz 10: Anthem

Wir alle wissen um die vielen Probleme, die BioWares RPG-Shooter Anthem seit dem Launch plagen. Doch trotz vieler Beschwerden mangelt es zumindest in der Kampagne keinesfalls an Belohnungen. Ihr werdet nach jeder Mission mit neuen Knarren, Rüstungsteilen und mehr überhäuft. Die verschiedenen Farben in Kombination mit einem Zahlenwert geben Auskunft darüber, wie wertvoll und mächtig das jeweilige Sturmgewehr oder LMG tatsächlich ist. So steigert ihr euch vom gewöhnlichen Zeug über das rare Gut bis hin zu den sogenannten Meisterwerken, die im Endgame warten. Dann folgt die Ernüchterung, doch diese Geschichte gehört in eine andere Top 10 ...