Jeder gute Held verdient einen Sidekick. Außer natürlich, wenn der Sidekick ein totaler Reinfall ist. Wenn unser Heros mehr damit beschäftigt ist, seinen Anhängsel aus dem nächsten Schlamassel zu helfen, als die Welt zu retten, dann ist alles verloren. Wir zeigen euch zehn miese Helfershelfer, die kein Held braucht.

Platz 10: Mia Townsend - Need for Speed: Most Wanted (2005)

Um in Need for Speed: Most Wanted die Blacklist empor zu klettern und unseren schnittigen Renn-Boliden zurück zu gewinnen, folgen wir den Anweisungen von Mia. Die Latina-Schönheit im knappen roten Shirt hilft uns zwar zunächst aus der misslichen Lage, wird dann aber schnell vom reinen Eye-Candy zur Flachwitz-Maschine. Ein dummes Wortspiel nach dem anderen fliegt uns um die Ohren. Haben wir die Blacklist endlich geknackt, entpuppt sie sich auch noch als Undercover-Cop. Anstatt für einen coolen Twist zu sorgen und uns in den Knast zu verfrachten, hilft uns Mia stattdessen vor ihren Kollegen zu entkommen. Kurzgesagt: Mia ist nur ihres Aussehens wegen im Spiel, ansonsten aber völlig unnütz.