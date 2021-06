Egal ob Fratzengeballer alleine oder im Koop mit Freunden: Die E3 hat mal wieder aus allen Rohren ein himmlisches Shooter-Gewitter abgefeuert. Wir zeigen euch die 11 besten Shooter der Messe, für die sich der Schuss ins Blaue in jedem Fall lohnt.

Platz 11: Far Cry 6

Was sollen wir dazu noch groß sagen? Far Cry 6 wird natürlich wieder ein klassisches Far Cry mit allem Drum und Dran. Ubisofts Open-World-Formel findet dieses Mal Anwendung in dem an Kuba angelehnten Inselstaat Yara, der mit charmantem Havanna-Flair, wunderschönen Stränden und dichten Regenwäldern für ein unverbrauchtes Setting sorgt. In der Rolle der Hauptfigur Dani Rojas schließt ihr euch der Revolution an, die dem diktatorisch unterjochten Yara mit allerlei Feuerkraft wieder auf die Beine helfen soll. Der Oberbösewicht wird diesmal von Schauspieler Giancarlo Esposito verkörpert, der auch schon in Serien wie The Mandalorian oder Breaking Bad den ein oder anderen Halunken eindrucksvoll porträtierte. Auf der E3 wurden erstmals Ubisofts Pläne für den Season Pass enthüllt, der euch in die Haut der charismatischen Bösewichte der Vorgänger schlüpfen lässt: Vaas, Pagan Min und Pater Joseph.