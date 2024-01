Das Videospiele-Jahr 2023 hinterließ bei uns allen tiefe Spuren. Selten wuchs der Pile of Shame so hoch, denn ein Highlight folgte auf das andere. Aber Verschnaufpausen sind bekanntermaßen Mangelware und blicken wir vorsichtig in den Kalender, offenbart sich schnell: Auch 2024 haut uns eine Spieleperle nach der anderen um die Ohren. Wir haben uns in der Gameswelt-Redaktion umgehört, abgestimmt und die 20 vielversprechendsten Kandidaten des kommenden Jahres für euch festgelegt.

Platz 20: Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring schlug bei seinem Release im Februar ein wie eine Bombe und hat das Souls-like-Genre endgültig in den Mainstream gebracht, ohne die grundlegende Formel zu verwässern. Seitdem hungern die Fans nach neuen Inhalten und beschäftigen sich derweil damit, die bockschweren Bosse unter absurdesten Bedingungen aus den Socken zu hauen. Umso größer die Freude, als im Februar 2023 mit Shadow of the Erdtree eine Erweiterung angekündigt wurde, die allerdings immer noch keinen konkreten Releasetermin hat. Überhaupt hält sich From Software bisher komplett bedeckt, was Infos jeglicher Art zum DLC angeht. Mehr als den Namen und eine Teaser-Grafik gibt es bislang nicht. Puh, die machen es aber spannend. Aber mehr Elden Ring … wer will das nicht? Daher ab auf die Liste damit.

Ein Jahrhundertspiel! - Video-Review zu Elden Ring Die Erwartungen an Elden Ring waren riesig. Wir haben uns in das neue Open-World-Epos von From Software gestürzt und kommen am Ende auf ein ganz klares Fazit: Elden Ring ist ein Jahrhundertspiel, das das Medium Videospiele auf Jahre hinaus neu definieren wird.

Platz 19: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nachdem die Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bereits mehrfach gescheitert schien, übernahm zuletzt das Studio The Chinese Room, das bisher allerdings hauptsächlich durch Walking-Simulatoren wie Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture und den Horror-Titel Amnesia: A Machine for Pigs auf sich aufmerksam gemacht hat. Der Vorgänger aus dem Pen-and-Paper-Universum der World of Darkness gilt für Fans des Genres bis heute als Meilenstein im Rollenspiel-Genre, unter anderem weil er bereits 20 Jahre vor Baldur’s Gate III Quests zu inszenieren wusste, die je nach Situation und gewähltem Charakter völlig unterschiedlich ablaufen konnten. Der zweite Teil soll eine vollkommen neue Geschichte rund um die Vampir-Älteste (das Geschlecht könnt ihr selbst wählen) Phyre erzählen, die nach langem Schlaf erwacht und sich mitten in einer Schlacht um das moderne Seattle wiederfindet.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Entwickler stellen Hauptcharakter Phyre vor Als "Elder Kindred Embraced" im frühen 17. Jahrhundert beeinflusst Protagonist Phyre die Machtstrukturen von Seattle mit vollständig vertonten Gesprächen.

Platz 18: Manor Lords

Freunde von Aufbau- und Strategiespielen haben sicherlich Manor Lords ganz weit oben auf ihrer Liste. Ihr schlüpft in die Haut eines mittelalterlichen Herrschers in einer vom 14. Jahrhundert inspirierten Spielwelt. Dort kümmert ihr euch um den Aufbau eines Dorfs bis zu einer blühenden Stadt mit allem, was dazu gehört, und bis ins kleinste Detail authentisch. Natürlich spielen auch Ressourcen, Nahrung, Wirtschaft, Handel und Produktion eine Rolle, was aber auch Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und da es eigentlich immer Streit mit den Nachbarn gibt, sind auch Diplomatie und Kriege ein wichtiges Spielelement, wobei es zu Echtzeitschlachten kommt, die schon wieder an Total War und ähnliche Titel erinnern. Manor Lords hat das Zeug zum Rundum-Sorglos-Paket für Strategiefans jeder Art. Zudem sieht es absolut prachtvoll aus. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, erleben wir hoffentlich ab dem 26. April, denn dann soll das Spiel nach aktuellem Stand erscheinen.