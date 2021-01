2020 ist endlich vorbei! Alle Hoffnung liegt jetzt auf 2021 - und das sieht in Sachen neuer Spiele bis jetzt sehr rosig aus. Für das kommende Jahr sind bereits einige Kracher angekündigt, die wir kaum erwarten können. Die folgenden 20 Spiele sind unsere Most Wanted für 2021. Wie immer gilt: Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Platz 20: Hitman 3

Der Killer mit der Glatze meuchelt wieder. Das kommende Hitman 3 bildet den Abschluss der „Welt der Attentate“-Trilogie. Agent 47 muss sein ganzes Können aufbringen, um an neuen Einsatzorten wie England oder China seine Zielpersonen zu erledigen. Einmal mehr könnt ihr in den offenen Gebieten jede Menge anstellen, um euren heimtückischen Anschlag wie einen tragischen Unfall aussehen zu lassen. Natürlich stehen euch neben zahlreichen Waffen auch wieder reichlich Verkleidungen zur Verfügung, um unbehelligt eurem Treiben nachgehen zu können.

Hitman 3 - Gameplay Trailer Square Enix und IO Interactive zeigen heute erstes Gameplay aus dem kommenden Hitman 3. Die Szenen wurden direkt aus dem Spiel aufgezeichnet und stellen auch neue Spielvarianten, die Rückkehr beliebter Features und einen Überblick über die Spiekonzepte und Szenarien vor.

Platz 19: The Lord of the Rings: Gollum

Das nächste Spiel von Daedalic nimmt sich eine der interessantesten Kreaturen aus J.R.R. Tolkiens Fantasiewelt vor: In The Lord of the Rings: Gollum schlüpft ihr in die Rolle des verschlagenen Höhlenbewohners. Schwächlich wie Gollum ist, wird es in diesem Action-Adventure viele Stealth-Elemente geben. Ein zentrales Spielelement soll aber auch der innere Konflikt zwischen den Persönlichkeiten Gollum und Smeagol bilden. So werdet ihr euch an bestimmten Abschnitten im Spiel für die ruchlose oder die noch halbwegs vernünftige Hälfte Gollums entscheiden müssen. Inhaltlich wird der Titel Gollums Reise von seiner Flucht aus Barad-Dur bis zum Beginn von “Die Gefährten” umfassen.

The Lord of the Rings: Gollum - Teaser-Trailer Zum Stealth-Spiel Lord of the Rings: Gollum gibt es einen ersten Teaser mit Szenen aus dem Spiel von Daedalic.

Platz 18: Humankind

Nicht mehr lange, dann können wir endlich mit unserer eigens geformten Zivilisation durch die Weltgeschichte wildern. Ab dem 22. April heißt es in vier Epochen mit zehn verschiedenen Kulturen rundenbasiert zu taktieren. Dabei dürfen wir Schlachten zu Land und zur See führen und diplomatische Beziehungen mit sieben KI-Gegnern pflegen. Bleibt zu hoffen, dass Corona dem Zeitplan der Entwickler keinen Strich durch die Rechnung macht.