Studios wie Naughty Dog, Bioware oder Blizzard haben uns einige der besten Spiele aller Zeiten beschert. Das heißt allerdings nicht, dass jeder ihrer Titel ein Hit war. Im Gegenteil: Einige kann man nur als absoluten Reinfall bezeichnen. Hier kommen die zehn miesesten Spiele von großartigen Entwicklern.

Platz 10: Redfall (Arkane Studios)

Beim Namen Arkane Studios bekommen viele Zocker ein Funkeln in den Augen. Schließlich gehen erstklassige Spiele wie die Dishonored-Reihe oder Prey (2017) auf ihr Konto. Mit Redfall wagte man sich an einen First-Person-Shooter rund um Vampire, Loot und Koop-Action – und ging damit mächtig baden. Zum Launch war der Xbox-Exklusivtitel schlicht nicht fertiggestellt: Zahlreiche, mitunter schwerwiegende Bugs verhinderten mehrfach den Spielfortschritt. Hinzu kam die Abwesenheit von kreativen Levels, starker Story und pfiffigen Spielideen – also genau das, was Arkane zuvor ausgezeichnet hatte. Stattdessen gaben sich gleichförmige Missionen, lahme Beute, eine teils lachhaft schlechte Gegner-KI sowie heftige Einschränkungen im Koop-Spiel die Klinke in die blasse Hand.