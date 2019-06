Ihr kommt kaum hinterher, euren Stapel an Rollenspielen abzuarbeiten? Gute Neuigkeiten, dank der E3 wird sich das auch in den kommenden Monaten (oder gar Jahren) nicht ändern. Diese 12 RPGs werden uns in nächster Zeit lange beschäftigen.

Platz 12: The Witcher III: Wild Hunt (Switch)

Switch-Rollenspieler kommen an diesem Schwergewicht wirklich nicht vorbei! The Witcher 3: Wild Hunt vereint eine erwachsene Fantasy-Aufmachung mit schicker Grafik und üppiger Story. Das gilt nicht nur für die Hauptquest, selbst kleinste Nebenmissionen warten mit gut geschriebenen Charakteren und nachvollziehbarer Handlung auf. Selbstverständlich wird reichlich gekämpft und gezaubert: Hexer Geralt von Riva kann mit Schwert und Magie mindestens ebenso gut umgehen wie mit dem weiblichen Geschlecht. Die Switch-Portierung erscheint mit allen Erweiterungen, und auch die beiden großen Add-ons sind gleich mit dabei. Mehr Witcher geht nicht!