2018 war einmal mehr gespickt mit massenhaft prominenten und umfangreichen Spielen. Doch abseits der ganzen Triple-A-Produktionen erschienen tolle Titel, die ihr entweder verpasst oder ignoriert habt. Wir nennen euch daher zehn Spiele, die ihr einfach noch gespielt haben müsst.

Platz 10: Strange Brigade

Freunde launiger Koop-Shooter, aufgepasst! Strange Brigade ist GENAU das Spiel, auf das ihr gewartet habt. Als verwegener Abenteurer à la Indiana Jones zieht ihr gegen die böse ägyptische Göttin Seteki und ihre Monster-Armee ins Feld. Das geht zwar auch allein, aber erst gemeinsam mit drei Freunden gibt die Action richtig Gas. Ihr knallt allerlei Skorpione, Mumien und andere Bestien über den Haufen. In den mitunter verzweigten Levels gibt es abseits der wilden Action reichlich Geheimnisse und Upgrades zu entdecken, mit denen ihr euren Charakter aufleveln könnt. Besonders cool ist, dass sich Strange Brigade selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Vergesst einfach Earthfall, Overkill’s The Walking Dead und all die anderen mäßigen Left-4-Dead-Klone, die ebenfalls dieses Jahr erschienen sind. Strange Brigade ist das einzige Spiel dieses Genres, das ihr 2018 gespielt haben müsst.

