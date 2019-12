Auf den heutigen Tag genau, am 3. Dezember 1994, erschien die PlayStation in Japan. Sonys erste Konsole entwickelte sich zum Synonym für Videospiele und lief Nintendo und SEGA den Rang ab. Dafür waren vor allem die genialen Spiele verantwortlich, und davon gab es einige. Wir stellen die 15 legendärsten Titel für die PS1 vor.

Platz 15: Driver

Das erste Driver von Ubisoft war wie ein vorweggenommenes Grand Theft Auto in 3-D. Besonders die Verfolgungsjagden stellten ein Novum in der Videospielwelt dar und machten damals einen beinahe kinoreifen Eindruck. Sie waren ganz klar das Aushängeschild des Actiontitels, der sich um einen Fluchtwagenfahrer drehte. Dazu kam die Möglichkeit, eigene Spielszenen aus den vorhandenen Metropolen New York, Miami, San Francisco und Los Angeles aufzeichnen und via Editor zusammenschneiden zu können.