Das Jahr 2018 stand zweifellos im Zeichen von Red Dead Redemption 2. Kein anderes Spiel wurde derart sehnlich erwartet, keines zog so viel Aufmerksamkeit auf sich. Doch 2018 hatte so viel mehr zu bieten! Tatsächlich gaben sich die großen Namen praktisch ein Stelldichein und sorgten für eine Dichte an Top-Spielen, die ihresgleichen suchte.

Platz 10: Kingdom Come: Deliverance

Schon bei der Ankündigung ließ Entwickler Warhorse verlauten, dass Kingdom Come: Deliverance anders als ähnlich scheinende Mittelalter-Rollenspiele werden würde – und zwar ausgesprochen realistisch. In Gestalt des Schmiedesohns Heinrich führt euch eure Reise durch ein glaubwürdiges Böhmen im 15. Jahrhundert. Ihr müsst unter anderem regelmäßig essen, trinken und schlafen, um bei Kräften zu bleiben. In den Kämpfen sind taktisch kluge Paraden und getimte Angriffe vonnöten, und die Quests nehmen abhängig von euren Entscheidungen einen völlig unterschiedlichen Verlauf. Kingdom Come: Deliverance ist so einzigartig wie spielenswert.