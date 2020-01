Wer es üppig wollte, wurde im Jahr 2017 genauso perfekt bedient wie Fans kleiner Spiele mit besonderer Grafik oder speziellen Gameplay-Ideen. Vor allem das Open-World-Genre feierte mit Titeln wie Zelda: Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn und dem Neustart der Assassin’s-Creed-Reihe mit Origins einen Wendepunkt. Los geht’s mit den besten Spielen des Jahres 2017!

Platz 10: Resident Evil 7: biohazard

Capcom krempelte mit Resident Evil 7: biohazard die Serie kräftig um. Die bekannten Elemente wie Third-Person-Perspektive, Raccoon City und Zombies machten Pause. Stattdessen ging es aus der Ego-Sicht auf das schaurige Baker-Anwesen in Louisiana. Als Ethan Winters sucht man dort nach seiner vermissten Frau Mia. Das entwickelt sich schnell zu einem Horrortrip, denn grausige Kreaturen und die verrücke Baker-Sippe trachten Ethan nach dem Leben. Obwohl Resident Evil 7 seinen Vorgängern in Sachen Atmosphäre und Ablauf ziemlich treu blieb, fühlte sich der Überlebenskampf durch die neue Perspektive und die frischen Charaktere noch intensiver an. Und nicht nur wir werden das erste gemeinsame Essen mit den Bakers niemals vergessen ...