2016 darf man getrost als das Jahr der tollen Fortsetzungen bezeichnen. Hier gaben sich die Top-Nachfolger ein Stelldichein. Dazwischen tauchten aber auch einige Neulinge auf, von denen einige extrem erfolgreich werden sollten. Hier kommen die zehn besten Spiele des Jahres 2016.

Platz 10: Pokémon Go

Mitte 2016 erschütterten die Pokémon 20 Jahre nach ihrem ersten Auftauchen erneut den Globus. Gefühlt die ganze Welt begab sich nach draußen, um im Freien Pokémon mit dem Handy zu fangen. Der Wahnsinn war losgebrochen, Menschen versammelten sich in Scharen und stürmten wie ein Mob los, sobald jemand ein Dragoran gesehen hatte. Andere fuhren mit dem Auto in den Graben, weil sie einen fabelhaften Curveball am Steuer landen wollten. Restaurants gaben Gratisgetränke aus, aber nur für Leute, die demselben Team angehörten wie der Inhaber. Zeitungen, Fernsehen, Internet – 2016 waren die Pokémon in allen Medien vertreten.