2015 nahm die Generation um PS4 und Xbox One so richtig Fahrt auf. Nicht nur Bloodborne und The Witcher III hinterließen einen bis heute bleibenden Eindruck, auch Rocket League erzeugte völlig überraschend einen riesigen Hype. Und sonst? Nun, 2015 hatte noch einiges mehr zu bieten.

Platz 10: Fallout 4

Wie schon in Bethesdas Dauerbrenner ist auch in Fallout 4 die Spielwelt der Star. 2015 konnten Rollenspieler wunderbar im trostlosen Ödland versinken: Überall gab es etwas zu entdecken, überall passierte etwas. Das Problem war neben der mittelprächtigen Technik nur einmal mehr die viel zu große Freiheit. Denn angefangen haben Fallout 4 bestimmt viele, zu Ende gespielt aber sicher nur wenige.