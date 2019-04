Ob euch "Tomb Raider" mit Alicia Vikander im Kino gefallen hat oder nicht: Es sieht ganz danach aus, als wäre eine Filmfortsetzung in Arbeit.

Amy Jump, die Drehbuchautorin von "Free Fire", "Kill List" und "A Field in England" wurde engagiert, ein Script für einen weiteren "Tomb-Raider"-Film mit Alicia Vikancer als Lara Croft auszuarbeiten, wie Deadline berichtet. Erst letztes Jahr lief der erste Teil, der lose auf dem Reboot von 2013 basiert, im Kino und erhielt die gewohnt durchwachsenen Kritiken, mit denen bei Videospielverfilmungen zu rechnen ist. Finanziell war der Streifen aber offenbar erfolgreich genug, um Tomb Raider erneut auf die große Leinwand zu bringen.

Unklar ist, ob die Fortsetzung sich weiter an die Spiele hält und folglich an Rise of the Tomb Raider orientiert, in dem es Lara hautsächlich in sehr kaltes Gelände verschlägt. Wohin dagegen die Reise des Ursprungsmaterials führt, ist unterdessen unklar. Crystal Dynamics hat mit Shadow of the Tomb Raider den Sack zugemacht und arbeitet inzwischen am Avengers-Projekt von Square Enix.