The Division 2: Warlords of New York

Die Zeit der Gratisinhalte ist zu Ende. Mit der morgen erscheinenden Episode 3 liefert Entwickler Massive Entertainment den vorerst letzten kostenlosen Inhalt aus. Doch das war nur die Aufwärmphase. Mit Warlords of New York folgt eine 30 Euro teure Erweiterung, die viele Veränderungen verspricht. Beim Studiobesuch in Malmö erhielten wir erste Einblicke.

Viele Spieler zeigen sich enttäuscht über die Entwicklung, die Tom Clancy‘s The Division 2 seit seinem Erscheinen im März 2019 genommen hat. Zwischen April 2019 und Februar 2020 erschienen insgesamt vier kostenlose Erweiterungen. Neue Missionen führten unter anderem in den Washington Zoo sowie das Pentagon, dazu kam der erste Raid für acht Spieler. Kurzweilige Geheimaufträge und neue Spezialisierungen waren ebenfalls Bestandteile der Erweiterung. Doch mit Ausnahme des Raids war alles schnell gegessen. Selbst Solisten konnten die Story- und Geheimmissionen jeder Episode locker an einem Abend durchspielen.

Längerfristige Aktivitäten, darunter die zeitlich begrenzten Missionen am Kenly College, gibt es zwar. Doch sie lohnen sich nicht. Denn das zweite große Problem von The Division 2 ist der Loot. Wer regelmäßig spielt, findet immer etwas, nur ist es selten brauchbar. Die meisten Spieler haben ihre Ausrüstung in allen Bereichen längst optimiert, sodass sämtliche neuen Gegenstände gleich verschrottet oder verkauft werden. Für sie befindet sich der RPG-Shooter schon länger in einer Sackgasse, weil der Anreiz zum Spielen verloren gegangen ist.

Massive Entertainment hat das ebenfalls erkannt. Das Studio im beschaulichen schwedischen Städtchen Malmö möchte sein The Division 2 aus der selbstgeschaffenen Lethargie herausreißen und zwar mit dem bisher umfangreichsten Update. Der letzte Gratis-DLC Episode 3 dient zunächst als Einleitung. Euer Weg führt zurück nach New York, genauer gesagt Coney Island. Die dortigen Ereignisse münden in die Geschichte von Warlords of New York. Um die Erweiterung spielen zu können, müsst ihr einen Agenten auf Level 30 haben und im Weltrang 5 angekommen sein. Neueinsteiger können einen Charakter automatisch hochstufen lassen und damit sofort den DLC angehen.

Zurück in New York

Der große Gegenspieler ist ein alter Bekannter: Aaron Keener, erster Rogue-Agent und potenzieller Terrorist, muss endgültig gestoppt werden. Doch er kommt nicht allein, sondern wird von vier gefährlichen Ex-Agenten unterstützt, denen ihr ebenfalls das Handwerk legen müsst. Schauplatz der neuen Story ist Lower Manhattan im Süden des Big Apple. Die vier Warlords besetzen die dortigen Bezirke Civic Center, Two Bridges, Financial District und Battery Park. In welcher Reihenfolge ihr die insgesamt fünf Hauptmissionen angeht, steht euch frei.

Im Gegensatz zu den gesichtslosen Kameraden, denen ihr bislang am Ende einer Mission gegenüberstandet, möchte man den Warlords ein gewisses Maß an Persönlichkeit verleihen. Jeder von ihnen hat Gründe, um für Keener zu arbeiten. Dazu gehört auch, dass jeder von ihnen eine Spezialfähigkeit mitbringt, die seinen Kampfstil prägt. Besiegt ihr den jeweiligen Boss, könnt ihr dessen Skill übernehmen. Dazu zählen die aus dem ersten Division bekannte Haftgranate in zwei Ausführungen, eine Stolperfalle sowie die Fähigkeit, mit einem Hologramm eures Agenten Feinde abzulenken.

Bekannte Ballerei

Eine der Hauptmissionen dürfen wir beim Besuch in Malmö bereits spielen. Unser Weg führt zunächst durch die inzwischen sommerlichen Häuserschluchten und Hinterhöfe von Lower Manhattan. Dennoch kommt die Metropole nicht zur Ruhe, denn ein Hurricane hat viele Straßen, Gebäude und Brücken wenige Wochen zuvor schwer beschädigt.

Mit ein paar herumstreunenden Rikers wärmen wir unseren Abzugsfinger auf. Neben den Feuerteufeln der Cleaners sind sie die zweite Fraktion aus Teil 1, die erneut für Unruhe sorgt. Allerdings kämpfen und verhalten sie sich etwas anders als im Vorgänger. Anschließend sammeln wir einige Informationen, die uns den Aufenthaltsort des ersten Warlords verraten: das leerstehende Gefängnis „The Tombs“.

In den Gängen, Zellenblöcken und Aufenthaltsräumen der Haftanstalt liefern wir uns die bekannt bleihaltigen Auseinandersetzungen mit kleineren und größeren Feindgruppen, die wir aus der Deckung heraus mit unseren Schusswaffen und Fertigkeiten angreifen. Unsere PC-Demo mit hoher Grafikleistung läuft ziemlich sauber und spielt sich darum sehr gut. Nur selten tauchen kleine Bugs bei der Kollisions- oder Trefferabfrage auf. Wie fast jeder Bereich von The Division 2 ist auch der Knast dank vieler optischer Details eine schöne und glaubwürdige Kulisse für die Action. Zwischen den Schießereien schauen wir uns gerne um und laufen jede Ecke ab, weil alles einfach richtig schick aussieht.

Der Endkampf gegen den Scharfschützen Theo Parnell läuft dagegen etwas anders ab, als wir es gewohnt sind. Wir wollen wenig verraten, darum nur so viel: Er setzt seine Hologramm-Fertigkeit zur Verwirrung ein und zwingt uns zu Positionswechseln. Weitere Feinde machen uns ebenfalls das Leben schwer. Das ist alles nicht innovativ, fühlt sich aber frisch genug an, um Lust auf die Auseinandersetzungen mit den anderen Warlords zu machen. Überhaupt ist es schön, wieder in New York zu sein, denn das Stadtbild weckt viele Erinnerungen an den ersten Teil.

Endlich wieder looten und leveln!

Die neue Kampagne ist allerdings nur der Auftakt. Neben acht zusätzlichen Nebenaufgaben und dem Schwierigkeitsgrad Legendär für alle Hauptmissionen sollen vor allem Seasons und Battle Pass für langfristige Beschäftigung sorgen. Eine Season wird über einen Zeitraum von drei Monaten laufen und eine Mini-Kampagne mit unterschiedlichen Aufgaben und Aktivitäten beinhalten.

Der Startschuss für Season 1 fällt eine Woche nach dem Release der Erweiterung. Vielfältige Belohnungen wie exotische Ausrüstung, Skill-Mods und kosmetische Gegenstände versprechen frische spielerische Anreize. Eine Rückkehr feiern die Global Events, bei denen bestimmte Modifikatoren die Spielwelt beeinflussen und neue Herangehensweisen erfordern. Auch darüber lassen sich diverse Belohnungen freischalten.

Tom Clancy's The Division 2 - Episode #3: Coney Island Story Trailer In Kürze schickt euch Ubisoft in The Division 2 im Rahmen des nächsten DLC-Pakets nach Coney Island.

Dagegen wurde der Battle Pass inhaltlich noch nicht näher vorgestellt. Mit Sicherheit wird dieser aber ähnlich funktionieren wie bei Rainbow Six Siege oder Ghost Recon Breakpoint: Dort schaltet ihr durch einfaches Spielen oder den Abschluss bestimmter Herausforderungen stetig neue Ränge frei, die euch mit kosmetischen Gegenständen belohnen.

Die Dark Zone möchte Massive ebenso überarbeiten. Mehr von der Atmosphäre des Vorgängers soll zurückkehren, darunter eine erhöhte Spannung und überraschende Kämpfe gegen andere Agents bei den Extraktionen gesammelter Gegenstände. Konkrete Punkte benennen die Entwickler in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht. Genauso ruhig blieb man in Bezug auf den zweiten Raid „The Foundry“. Es heißt lediglich, dass man daran arbeite und eine Veröffentlichung irgendwann im kommenden Frühling anstrebe. Zudem möchte man die Zugangsbeschränkung zum Raid lockern, damit mehr Spieler daran teilnehmen können.

Gear 2.0

Unabhängig von der Erweiterung wird unter dem Oberbegriff „Gear 2.0“ für alle Spieler das gesamte Ausrüstungs- und Wertesystem von The Division 2 überarbeitet. Trotz vieler verschiedener Waffen und Rüstungen sind es bisher doch verhältnismäßig wenige Kombinationen aus Gegenständen und Werten, mit denen die Spieler ihre Charaktere für das Solo-, Team- und PvP-Spiel ausstatten.

Künftig soll das unter anderem durch stärkere Boni, klarer definierte Fähigkeiten und immer nützlichen Loot einfacher und spielerisch effektiver werden. Des weiteren könnt ihr euren Agenten auch über die neue Level-Obergrenze 40 hinaus verbessern. Jeder anschließende Stufenaufstieg bringt euch Perks-Punkte, mit denen ihr bestimmte Werte und Boni verbessert. Damit möchte Massive noch mehr Diversität bei den Agenten-Ausstattungen ermöglichen. Parallel zu den immer stärker werdenden Agenten sollen auch die Stufen der Feinde permanent steigen.

Wir bemerkten in der Demo zwar Unterschiede, unter anderem bei Schadenswerten und Fertigkeiten. Jedoch waren Spielzeit und verfügbare Gegenstände zu begrenzt, um daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Fakten gibt es lediglich zum Release der Erweiterung: The Division 2: Warlords of New York wird am 3. März für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen und knapp 30 Euro kosten. Später im März geht das Spiel inklusive aller Erweiterungen außerdem auf Google Stadia an den Start.