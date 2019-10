Zweiter großer DLC erscheint in Kürze, Raid aber später

Tom Clancy's The Division 2

Ubisoft hat dem Sequel Tom Clancy's The Division 2 bereits einen großen DLC spendiert. Nun steht der zweite umfassende Zusatzinhalt in den Startlöchern.

Die Post-Launch-Pläne von Ubisoft sehen vor, dass man für Tom Clancy's The Division 2 zunächst drei große DLC-Episoden veröffentlicht. Der erste Zusatzinhalt wurde bereits im Juli dieses Jahres veröffentlicht und nun steht endlich Episode 2 auf dem Plan. Diese wird den Namen "Pentagon: The Last Castle" tragen und noch im Oktober durchstarten.

Inhaber des Season Pass werden den zweiten großen DLC ab dem 15. Oktober 2019 als Erste zocken können; alle übrigen Spieler müssen sich eine Woche länger bis zum 22. Oktober 2019 gedulden, ehe sie loslegen können. Außerdem erscheint neben dem DLC auch das neue Title-Update 6 mit allerhand Neuerungen.

Im Fokus der zweiten DLC-Episode stehen vor allen Dingen zwei neue Hauptmissionen. Darüber hinaus erwartet euch die Techniker-Spezialisierung und mehr. In den beiden Missionen müsst ihr einen Bioreaktor aus dem Pentagon sicherstellen; dieser kann genutzt werden, um Antiviren zu replizieren. Black Tusk hat sich jedoch im Pentagon ausgebreitet und so bekommt ihr auf eurer Mission Einiges zu tun.

Die neue Spezialisierung bekommt einen Multi-Raketenwerfer spendiert, den P-017 Launcher. Außerdem verfügt der Techniker über eine Maxim 9 sowie Zugang zu EMP-Granaten. Losgelöst davon erwartet euch auch der neue PvP-Modus "Elimination", in dem zwei Teams bestehend aus vier Mitgliedern gegeneinander antreten. Einzug erhält außerdem der neue Modus "The Wharf", der mit allen bisherigen PvP-Modi kompatibel ist.

Im gleichen Atemzug wurde jedoch auch bestätigt, dass sich der Release des zweiten Raids verzögern wird. Dieser soll nun erst im kommenden Jahr 2020 durchstarten.

Einen ersten Trailer zur zweiten DLC-Episode könnt ihr euch anbei ansehen.